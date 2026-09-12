Данов дава пари на 18 общини
София. 18 общини ще получат финансиране от Министерството на инвестиционното проектиране. Със средствата ще бъдат осъществени 21 проекта за ремонти на...
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София. 18 общини ще получат финансиране от Министерството на инвестиционното проектиране. Със средствата ще бъдат осъществени 21 проекта за ремонти на...
София. "Министерството на инвестиционното проектиране започва изработването на подземен кадастър, изключително важен за строителството, газификацията,...
София. Министерството на инвестиционното проектиране ще пише закон за жилищата и ще обнови действащата стратегия за жилищната политика в страната. Тов...
Кабинетът обмисля да създаде държавно строително предприятие
Министерството на инвестиционното проектиране разработва амбициозна програма за възстановяване на производството на български строителни материали. На...
Бившият лидер на младежката организация е всеобщ любимец в ДПС
София. „Стратегията на министерството е ориентирана в решаването на проблеми в сектор проектиране, възстановяване на структури, способни да проектират...
София. АМ Хемус е на етап предпроектно проучване, което ще бъде готово до два месеца. Това обяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиев...
250 хил. лв. отиват за закупуване на техника и мебели, в новото ведомство
София. "Стратегия за развитието на инвестиционното проектиране ще бъде разработена в диалог с организациите от бранша", това обяви министърът на инве...
София. Всички министри са експерти и правителството работи за икономическо развитие, като е набелязало редица мерки в тази посока, коментира министъръ...