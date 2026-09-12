Всичко за Инвестиционно Проектиране

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Данов дава пари на 18 общини

Данов дава пари на 18 общини

София. 18 общини ще получат финансиране от Министерството на инвестиционното проектиране. Със средствата ще бъдат осъществени 21 проекта за ремонти на...

02 юни | 20:45
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Пишат закон за жилищата

Пишат закон за жилищата

София. Министерството на инвестиционното проектиране ще пише закон за жилищата и ще обнови действащата стратегия за жилищната политика в страната. Тов...

24 януари | 22:00
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10 000 на работа в екотухларни

10 000 на работа в екотухларни

Министерството на инвестиционното проектиране разработва амбициозна програма за възстановяване на производството на български строителни материали. На...

06 октомври | 20:26
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