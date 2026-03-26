Добра новина от Иран за мирния план на Тръмп

Иран потвърди, че преглежда американски план за прекратяване на войната, предложен от администрацията на Доналд Тръмп, но категорично отрече да води преки преговори със САЩ. Това заяви външният министър Абас Арагчи, като подчерта, че комуникацията се осъществява единствено чрез посредници.

Белият дом отказва да разкрие подробности за предложението. Ситуацията показва внимателен, но все още неофициален дипломатически процес.

По думите на Арагчи американската страна е изпратила различни послания през последните дни чрез „приятелски държави“, като Иран е отговорил по същия канал. Той подчерта, че този обмен не представлява преговори, а единствено комуникация, докато предложението се анализира от висшите органи на властта в Техеран.

Информацията за плана беше потвърдена и от Египет, който участва в посредническите усилия. Външният министър Бадр Абделати заяви, че проектът е изпратен на иранската страна и в момента се проучва, но не разкри детайли за съдържанието му.

От Вашингтон също има сигнали за дипломатическа активност, но без конкретика. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит предупреди, че разпространяваните в медиите детайли, включително за план от 15 точки, не са официално потвърдени и могат да бъдат спекулативни. Въпреки това тя подчерта, че разговорите чрез посредници продължават и са „продуктивни“.

На този фон Доналд Тръмп заяви, че Иран има желание да постигне сделка, но се въздържа да го признае публично. Техеран обаче запазва твърда позиция и официално отрича да води какъвто и да било пряк диалог със САЩ, докато разглежда предложението зад затворени врати.

