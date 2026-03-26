Иран готви нова акция срещу трафика през Ормузкия проток

Парламентът на Иран подготвя законопроект, който ще въведе такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток - един от най-важните енергийни коридори в света. Според информация на агенция Фарс, цитирана от Блумбърг, планът ще бъде финализиран още следващата седмица. Мярката цели да узакони контрола на Техеран върху протока, който свързва основни производители на петрол и газ с глобалните пазари. Ходът идва на фона на войната и сериозно напрежение в региона.

Контрол върху ключов енергиен маршрут

Ормузкият проток на практика е почти затворен, откакто започнаха американските и израелските удари срещу Иран преди близо месец. През последните седмици само ограничен брой кораби са успели да преминат, като повечето са свързани с Иран или Китай. Те са получили гаранции за безопасност от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Законодателството, което се подготвя в Техеран, ще формализира практика, за която вече се говори в корабоплавателните среди - неофициални плащания срещу сигурно преминаване. Според информацията таксите могат да достигнат до 2 милиона долара на кораб.

Риск за корабоплаването и международното право

Мярката поставя сериозни въпроси пред международната корабоплавателна индустрия. От една страна компаниите търсят начин да защитят екипажите и товарите си, блокирани в Персийския залив. От друга - съществува риск от санкции и правни последици, тъй като свободата на корабоплаване през подобни стратегически маршрути е гарантирана от международното право.

"В крайна сметка е въпрос на това дали ще се доверите на Иран в това отношение. Това ще допринесе за възпрепятстване на световната търговия, където ние - през последните сто години - се радваме на свобода на корабоплаване", каза Аманда Бьорн, ръководител на отдела за искове в брокера за морско застраховане Cambiaso Risso Asia.

Удар върху енергетиката и цените на петрола

Прекъсването на потоците през Ормузкия проток вече оказва сериозно влияние върху енергийните пазари. Част от производството на петрол в Персийския залив е спряно, а рафинерии в региона са пострадали в резултат на военните действия.

В резултат цените на петрола рязко се повишиха, като световният бенчмарк Брент надхвърли 100 долара за барел. Ситуацията увеличава риска от нови сътресения на глобалните пазари, ако напрежението продължи да ескалира.

