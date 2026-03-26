Дронове поразиха турски петролен танкер в Черно море

Танкер със суров петрол, собственост на турска компания, е бил атакуван с морски и въздушен дрон в Черно море, само на около 14 морски мили от Босфора. Инцидентът е станал около 00:30 часа турско време, съобщават турски медии.

Корабът е превозвал близо 140 000 тона петрол и е отплавал от руския порт Новоросийск. Нападението идва на фона на нарастващо напрежение в региона и санкции срещу подобни плавателни съдове.

По информация на изданията „Тюркийе тудей“ и „ХаберДенизде“ става дума за танкера „Алтура“, собственост на „Пергамон Шипинг“. Плавателният съд, който се движи под флага на Сиера Леоне, е бил атакуван северно от Босфора, като ударът е засегнал сериозно техническите му системи.

След нападението екипажът е подал сигнал за помощ, като е съобщил, че машинното отделение започва да се пълни с вода. Веднага са изпратени помощни съдове - намиращ се наблизо кораб и три лодки на турската брегова охрана. По първоначални данни при инцидента няма пострадали.

Танкерът „Алтура“ е бил обект на санкции от Европейския съюз още през октомври 2025 г., а по-късно е включен и в санкционните списъци на Швейцария и Украйна. Само преди два дни плавателният съд е бил санкциониран и от Обединеното кралство.

Допълнително напрежение около случая създават връзките на кораба с ирански интереси. Предишният му собственик - „Кайсери Шипинг“ - е бил контролиран от иранския гражданин Мохамад Хосейн Шамхани, син на съветника по сигурността на върховния лидер Али Хаменей. Самият Али Шамхани беше убит при израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари.

Основателят на „Кайсери Шипинг“ Ектор Варела Де Леон също попада под санкции на САЩ от юли 2025 г., което допълнително усложнява казуса около танкера и неговата собственост. Случаят поставя въпроси за сигурността на корабоплаването в Черно море и за потенциална ескалация на атаките срещу енергийни доставки в региона.

