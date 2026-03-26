Голямата среща е насрочена! Ето кога Тръмп отива в Китай

Американският президент Доналд Тръмп ще направи двудневно посещение в Китай на 14 и 15 май, в рамките на което ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин. Това съобщи Белият дом чрез говорителката Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс. Визитата е една от най-очакваните срещи между двете най-големи икономики в света. Датите идват след отлагане заради войната в Иран.

"Имам удоволствието да съобщя, че дългоочакваната среща на президента Тръмп с китайския му колега Си Цзинпин в Пекин ще се състои на 14 и 15 май", каза Карълайн Левит.

Първоначално визитата беше планирана за по-ранен момент, но беше отменена заради продължаващата израелско-американска военна операция в Иран. Именно конфликтът в Близкия изток се превърна в ключов фактор за забавянето на срещата.

Това ще бъде първото посещение на Тръмп в Китай от осем години насам, като то се разглежда като опит за стабилизиране на напрегнатите отношения между Вашингтон и Пекин. Двете страни остават в сложна икономическа и политическа конфронтация, въпреки предишни договорености за търговско примирие.

"Нашите представители финализират подготовката за тези исторически визити. Очаквам с нетърпение да прекарам време с президента Си в това, което съм сигурен, че ще бъде монументално събитие", каза Доналд Тръмп.

В рамките на договореностите се предвижда и ответна визита на Си Цзинпин във Вашингтон по-късно през годината, което показва стремеж за подновяване на диалога между двете сили.

Последната среща между двамата лидери на живо беше през октомври в Южна Корея, когато беше постигнато временно търговско примирие. Междувременно обаче напрежението се задълбочи както заради икономически спорове, така и заради геополитическите конфликти, включително този с Иран.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com