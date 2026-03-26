Гигантско златно находище пренаписва световната карта на ресурсите

Дълбоко под хълмовете на окръг Пинцзян в Китай геолози са открили едно от най-впечатляващите златни находища за последните десетилетия. В рамките на сондажи на дълбочина над два километра са установени десетки златоносни жили, като в извлечените проби ясно се вижда наличието на благородния метал. „Златото се виждаше в много сондажни ядки“, заявява геологът Чен Рулин от провинциалното геоложко бюро на Хунан.

До момента експертите са потвърдили около 300 тона златни резерви на дълбочина до два километра, а предварителните оценки сочат, че при по-дълбоки пластове - до три километра - количеството може да надхвърли 1000 тона. Ако тези данни се потвърдят, стойността на находището може да достигне около 600 млрд. юана, или приблизително 83 млрд. долара.

Откритието впечатлява не само със своя мащаб, но и със съдържанието на злато в рудата. Проби, взети на около 2000 метра дълбочина, показват концентрация от 138 грама злато на тон - ниво, което значително надхвърля стандартите в индустрията, където често се работи със стойности под 10 грама на тон. Това поставя находището Вангу в потенциална конкуренция с най-големите златни мини в света, включително южноафриканската South Deep.

Допълнителни сондажи в периферията също са дали резултати, което подсказва, че залежите може да се простират извън първоначално очертаните граници. Въпреки това проектът все още е във фаза на проучване и предстои допълнителна работа, за да се потвърди реалният мащаб на находището.

Според експертите това е едно от най-богатите открития в последните години, като окончателната оценка ще зависи от резултатите от продължаващите сондажи и анализи.

