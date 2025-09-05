Политически трус във Великобритания. Промени по върховете

Британският премиер Киър Стармър обяви, че започва мащабни промени в кабинета.

Първото бе назначаването на Ивет Купър за външен министър, съобщиха от правителствената служба.

56-годишната Ивет Купър. Тя е един от най-опитните политици в кабинета на Стармър. В правителството на Гордън Браун бе заместник-министър на финансите през 2008-2009 г., както и министър на труда и пенсиите през 2009-2010 г.

Купър заменя на поста Дейвид Лами, който бе назначен за заместник министър-председател и оглавява Министерството на правосъдието. Той бе начело на външната политика от юли 2024 г., наследявайки Дейвид Камерън, припомня The Guardian.

На свой ред Министерството на вътрешните работи вече ще бъде оглавявано от Шабана Махмуд, който преди това заемаше поста министър на правосъдието.

