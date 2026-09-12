Италия в кризата в Ормуз: Дипломация, военноморски мисии и продоволствена сигурност
Кризата се корени в десетилетия на напрежение между САЩ, Израел и Иран
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Кризата се корени в десетилетия на напрежение между САЩ, Израел и Иран
Нов външен министър
Има риск прекратяване на огъня всъщност да бъде използвано от Путин
Имаме всички основания да мислим, че от 1 октомври интерконекторната връзка ще заработи
Австрийското правителство покани България на среща за миграцията по Балканския маршрут. Поканата е изпратена от австрийския министър на вътрешните ра...
Опитваме се с турски и японски туристи да компенсираме руските Трябва да сме в Шенген, за да сме по-ефикасни срещу джихадистите, казва Даниел Митов...
София. Министърът на външните работи ще председателства заседанията на Националния координационен механизъм по правата на човека, за чието създаване р...
Сътрудничеството ни с Турция няма алтернатива, казва Кристиан Вигенин
София. Външно министерство ще издава на всички митрополити дипломатически паспорти. Днес патриархът и останалите членове на Св. Синод бяха в МВнР, за...
София. Външният министър Кристиан Вигенин заминава за Анкара, за да търси съдействие по въпроса за бежанците от Сирия, съобщиха от пресцентъра на Мини...
Все още могат да се избегнат военни действия, смята министърът
Дамаск. Сирийският министър на външните работи Уалид Муалем заяви днес на пресконференция в Дамаск, че западна военна интервенция в Сирия няма да спре...