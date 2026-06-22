Ивет Лалова разкри какво следва след "Игри на волята"

Новата водеща на "Игри на волята" Ивет Лалова-Колио разкри голяма новина за екстремното риалити.

След настоящия сезон на формата, предстои специално издание „Игри на волята: All Stars“, което ще събере едни от най-запомнящите се участници и победители от предишните години.

„Много се вълнувам и нямам търпение да посрещнем първите племена. За мен това е като шеста Олимпиада – отново има подготовка, очакване и напрежение“, сподели Ивет.

Нейният екранен партньор Павел Николов е категоричен, че зрителите ги очаква най-силният кастинг в историята на предаването.

Сред участниците тази година има 59-годишен спортен ветеран с впечатляваща кариера, както и жена, която според екипа е най-силната състезателка, стъпвала някога на Арената.

Още първата битка ще изправи играчите пред напълно непознати предизвикателства. Павел разкри, че в нея са включени три изцяло нови елемента, които ще принудят участниците да вземат решения в движение.

„Ще трябва да откриват решенията в движение. Това ще покаже кой умее най-бързо да се адаптира“, обясни той.

Според Ивет именно адаптивността ще бъде ключът към успеха.

„Когато гледаш отстрани, всичко изглежда лесно. Но когато видиш отблизо какво стои зад всяко препятствие и колко труд са вложили участниците, разбираш колко сериозно е това предизвикателство“, каза олимпийската шампионка.

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