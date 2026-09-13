Родните зеленчуци вървят нагоре, стара криза ги дърпа назад
Добрич показва парадокса - повече домати и пипер, но все по-несигурна вода и стопанства, които се свиват
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Добрич показва парадокса - повече домати и пипер, но все по-несигурна вода и стопанства, които се свиват
Китай владее света, Испания - Европа
Продажбите на розе са се увеличили значително
Форум на "Стандарт" с мерки по най-големите проблеми на аргобизнеса
Земеделското министерство отваря интервенция II.Г.5 „Инвестиции в инфраструктура за напояване“. Тя е насочена към сдружения и други организации, кат...
Автоматизираните системи позволяват прецизен контрол
В сектор земеделие са налети малко над 3 млрд. лв. тази година, съобщи Кирил Вътев
Правителството премахна несправедливост
Водата е основният фактор за високи и екологично чисти добиви Възстановяването и развитието на хидромелиоративното строителство е мярка за икономиче...
София. България продължава опитите да даде 100 млн. евро от Гаранционния фонд на Програмата за развитие на селските региони за изграждане на напоителн...
Кърджали. Да бъде изработена Програма за приоритетно гравитачно напояване на земеделските земи в планинските и полупланинските райони. За това настояв...