Новият дълг! Вдигнаха тавана до 3,8 милиарда евро

На днешното си заседание Министерски съвет одобри вдигане на тавана за теглене на дълг до 3.8 милиарда евро!

"Във връзка с необходимостта от осигуряване на ресурс за префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности/инвестиции в заключителния етап от изпълнението на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост и предвид рязката неочаквана промяна в геополитическата обстановка и нарастващите цени на енергоносителите, което оказва негативно влияние върху ликвидната позиция на бюджета и допълнително утежнява разходите по него, е предвидена възможност Министерският съвет да поеме държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро (3 на сто от прогнозния БВП). Предоставена е възможност за поемане на външен държавен дълг и на международните капиталови пазари посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, както и на краткосрочен държавен дълг в рамките на размера от 3,8 млрд. евро, който се изплаща до края на текущата бюджетна година.", съобщиха от "Дондуков" 1.

Одобрени са промени в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на законите за държавния бюджет и за бюджетите на НЗОК и на ДОО.



Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

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