Кутев каза как ще помагаме на Украйна

Подкрепата за Украйна ще продължи в рамките на хуманитарните и европейските механизми. Това заяви Антон Кутев от „Прогресивна България“ в ефира на БНТ.

„Тежките дефицити в европейската дипломация са сред основните причини войната в Украйна да не бъде предотвратена“, каза той.

По думите му усилията за решаване на конфликта трябва да бъдат насочени към дипломацията, а не към продължаване на военните действия чрез въоръжаване.

„Ясно е, че тази война няма да приключи по начина, по който се очакваше в началото. Все по-централно място заема въпросът за дипломацията, която, ако беше свършила работата си преди пет-шест-седем години, тази война можеше и да не се случи. Тежките дефицити в европейската дипломация доведоха до това войната да не бъде избегната“, заяви Кутев пред БНТ.

Той подчерта, че не оправдава руската агресия срещу Украйна, но смята, че конфликтът е можел да бъде предотвратен.

Според Кутев България няма да предоставя нови количества оръжие от собствените си резерви, тъй като те вече са изчерпани. В същото време той подчерта, че подкрепата за Украйна ще продължи в рамките на хуманитарните и европейските механизми.

По темата за съдебната реформа Кутев изрази очакване още през лятото да започне процедурата по избор на нов главен прокурор.

„Още от самото начало казахме, че някъде през юли е възможно да започне процедурата. Надявам се през септември вече да имаме нов главен прокурор“, заяви той.

По думите му ключовият въпрос е не толкова личността на обвинител №1, колкото възстановяването на нормалната работа на съдебната система. „Трябва да започнат да се движат делата, които стоят на трупчета, и да променим начина, по който работи системата“, подчерта Кутев.

Той отхвърли критиките, че „Прогресивна България“ преувеличава финансовите проблеми на държавата.

„В никакъв случай не преувеличаваме. България е в свръхдефицит. Пари в хазната реално няма. Огромна част от средствата, които трябваше да бъдат харчени тази година, бяха изхарчени предварително“, заяви Кутев.

Според него сегашното управление е наследило тежко финансово състояние вследствие на високи публични разходи и предварително изчерпване на ресурсите на държавата. Той посочи, че една от мерките за стабилизиране на бюджета е привличането на нов дълг, съчетано със съкращаване на административни разходи.

Коментирайки мерките срещу високите цени, Кутев защити разговорите на правителството с големите търговски вериги и отхвърли твърденията, че става дума за своеобразен картел.

„За нас е много важно да удържим цените. Това е един от най-големите проблеми пред хората. Вероятно няма да постигнем 100% резултат с една мярка, но ще използваме всички механизми, които ситуацията позволява“, каза той.

По повод напускането на главния секретар на МВР Георги Кандев Кутев заяви, че не вижда драма в рокадата и я определи като нормална смяна в системата.

„Не виждам никаква драма. Това са житейски избори. Георги Кандев свърши полезна работа като главен секретар. Желая му успех“, каза той.

Попитан за появилите се в публичното пространство спекулации около бъдеща кандидат-президентска двойка на „Прогресивна България“, Кутев заяви, че е рано за подобен разговор.

„В момента хората се интересуват от цените, съдебната реформа и реалните проблеми в държавата, а не от президентските избори. Има колективни органи в партията, които ще вземат тези решения, когато му дойде времето“, посочи той.

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