Министър Петрова за Украйна: Няма разнобой в правителството

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова даде брифинг и коментира спирането на оръжия за Украйна.

"Твърденията, че позицията ни спрямо Украйна ще доведе до криза или изолация, са политически угодни, но не рефлектират на настоящата ситуация на диалог", заяви тя.

Тя потвърди, че руският посланик Елеонора Митрофанова е поискала среща с представител на МВнР и я е получила вчера - с директор на дирекция. Поставени са двустранни въпроси без политическа ангажираност.

„Няма скандал, а абсолютно нормални дипломатически отношения. Фактите са, че България води единна политика в търсене на решения за излизане от конфликта между Киев и Москва. Ние все още сме в списъка с неприятелски страни на Русия”, отбеляза Петрова.

Според нея цялото правителство има единна позиция по темата с предоставянето на въоръжение за Украйна.

„Търсенето на разнобой е политически удобно, но няма общо с реалността. Всички искаме да се използват механизмите за постигане на примирие. България ще заема позиция, която трезво да анализира позицията, в която се намираме. Срещата на Германия и Франция със Зеленски очерта основите за преговорите за мир. Решението за спиране на безвъзмездната военна помощ е базирано на капацитета ни и това, което можем да дадем”, посочи тя.

По нейните думи външният министър на Украйна е благодарил на България за предоставената помощ досега и е призовал страната ни да продължи да защитава позицията за прекратяване на военните действия, предаде NOVA.

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