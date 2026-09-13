Нови лица се заклеха като депутати от „Прогресивна България“
Смени в парламентарната група последваха назначения на областни управители и заместник-министър
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Смени в парламентарната група последваха назначения на областни управители и заместник-министър
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Водачите на две листи трябва да изберат от кой район да станат депутати
Отстъплението ще бъде самоубийство, категоричен е известният историк
София. ГЕРБ започва да реди листите за извънредните парламентарни избори през октомври, научи "Стандарт". 7 август ще е крайният срок, когато лидерът...