Управляващите готвят новия бюджет и режат разходи без отстъпки

Бюджет 2026 влиза в решаваща фаза, а управляващите готвят проект с обещание за строги съкращения, нова философия на разходите и по-силен акцент върху инвестициите. Държавната план-сметка трябва да бъде представена до края на юни или в началото на юли, заяви пред БНТ депутатът от „Прогресивна България“ и председател на бюджетната комисия Константин Проданов.

По думите му целта е новият бюджет да започне да действа от 1 август, въпреки натиска на кратките срокове и обвиненията от опозицията. Проданов увери, че ще има „безкомпромисно“ рязане, но нито гражданите, нито пенсионерите, нито работещите ще загубят доходи.

Безкомпромисно рязане, но без удар по доходите

Проданов не посочи точна дата за внасянето на бюджета, но даде хоризонт - краят на юни или началото на юли. Той заяви, че опозицията иска от управляващите да решат за един месец проблеми, натрупвани дълго време.

Най-важната промяна, която се подготвя, е нова методика за заплатите в държавната администрация. Според Проданов не може директори на дирекции да получават повече от министър, а системата трябва да бъде подредена по нов начин.

„Ще се реже безкомпромисно, но нито един гражданин, пенсионер и работещ няма да загуби доходи“, подчерта той. Така управляващите се опитват да очертаят двойна линия - затягане на разходите, но без пряко орязване на социални и лични доходи.

Данъците остават непроменени

Данъчната система няма да бъде променяна нито в Бюджет 2026, нито в Бюджет 2027, заяви Проданов. Това е едно от най-ясните послания на управляващите към бизнеса и домакинствата на фона на очакваните съкращения.

Според него бюджетната философия ще бъде преориентирана към инвестиции. Така кабинетът ще се опита да покаже, че икономиите няма да бъдат само счетоводна операция, а част от по-широк план за промяна в структурата на публичните разходи.

Проданов вече заяви по-рано, че целта е дефицитът да бъде вкаран в 3-процентното ограничение, защото обратното би било лош сигнал към публичните финанси и международните партньори на България.

Сребърният фонд остава заключен

Една от червените линии в позицията на Проданов е Сребърният фонд. Той заяви, че тези средства не трябва да бъдат пипани при никакви обстоятелства.

„Някои финансови министри са се изкушавали назад във времето да го пипат, но ако го отворим, много скоро ще останем и без него“, предупреди депутатът.

Проданов преди дни, че използваемите средства във фискалния резерв са под 1 млрд. евро, защото около 2,4 млрд. евро са в Сребърния фонд и не могат да бъдат използвани свободно.

Опозицията и кратките срокове

Проданов постави напрежението около бюджета и в политическа рамка. Според него опозицията атакува управляващите, като очаква от тях за един месец да решат всички натрупани проблеми.

Това е опит да се прехвърли част от отговорността за тежкото финансово състояние назад във времето. Самият Проданов вече определи ситуацията с бюджета като „катастрофална“ и заяви, че вземането на нов дълг е „обективна реалност“, защото трябва да бъдат обезпечени социални плащания.

В този контекст Бюджет 2026 ще бъде не просто финансова рамка, а първи голям тест за управлението. Ако обещаното рязане се окаже твърде меко, бюджетът трудно ще убеди партньорите и пазарите. Ако обаче ударът попадне върху чувствителни групи, политическата цена може да бъде висока.

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