Управляващите готвят новия бюджет и режат разходи без отстъпки
„Прогресивна България“ залага нова методика за заплатите в администрацията, повече инвестиции и запазване на данъчната система
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„Прогресивна България“ залага нова методика за заплатите в администрацията, повече инвестиции и запазване на данъчната система
Правителството гласува дългосрочната инвестиционна политика
Това става ясно от данните на Министерство на финансите
Удължението на удължения бюджет бе прието от парламентарната комисия. Росица Велкова обещава да не пипа Сребърния фонд
Каква е сумата в Сребърния фонд
Общият паричен ресурс в него към края на април е в размер на 3,654 млрд. лева
Сребърният фонд покрива само три месеца
Средствата в него са се увиличили тази година
В края на юли 2021 г. средствата достигат 3,471 млрд. лв.
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Парите остават дългосрочно като депозит в БНБ
Парите за пенсии в Сребърния фонд достигнаха 2,534 млрд. лв. към края на месец август, сочат данните на Министерството на финансите. От началото на го...