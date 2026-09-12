Борисов по-богат от Радев, милионер в парламента
Сметната палата публикува имотните декларации на 16 000 лица от властта
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Сметната палата публикува имотните декларации на 16 000 лица от властта
Петър Петров внесе пакет от мерки за борба с корупцията
Документите не са коректни и има пропуски и несъответствия
Министър-председателят Бойко Борисов е най-бедният от членовете на кабинета. Той е декларирал едва 29 300 лв. спестявания от заплата за 2015 г. Това с...
София. 34 висши държавници не са подали в срок или изобщо не са подали декларации за доходи и имущество, съобщиха от Сметната палата. Одитният орган п...
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