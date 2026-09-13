Денят на Свети Патрик: днес се яде, пие и се весели шумно
Ако не си в зелено, ще те щипят
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Ако не си в зелено, ще те щипят
Стотици паради и празненства бележат празника
Какъв е случаят
Осветяването на фасадите ще стане едновременно от 19:15 ч. до 20:15 ч
В социалните медии се появиха снимки на зеленото петно близо до сводестия мост Риалто
За пръв път от година насам
Носете бяло, жълто и зелено за добра енергия
Зелените плодове и зеленчуци съдържат важни витамини
Общо 6 млрд. лв. до момента се влагат в обновлението на жп инфраструктурата у нас с цел развитието на екологичен, бърз и ефективен транспорт, съобщи...
Дъблин. Ирландците по света празнуват националния си празник – Деня на Свети Патрик. Свети Патрик е светецът - покровител на Ирландия, въпреки че е р...
София. Прокуратурата прекрати делото срещу рапърите Мишо Шамара и Камен Стоянов-Конса. В решението на обвинението пише, че те не са опетнили българско...