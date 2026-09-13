Наши кметове на световен форум в Баку за градовете на бъдещето
Пренасяме глобалните градски стандарти на местно ниво, каза кметът на Крумовград Себихан Мехмед
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Пренасяме глобалните градски стандарти на местно ниво, каза кметът на Крумовград Себихан Мехмед
Над 120 литра дъжд, наводнени училища и десетки населени места без вода
Благодарна съм на "Дънди прешъс металс", каза Себихан Мехмед, кмет на Крумовград
Себихан Мехмед разкри плановете за Чудесата на Родопите
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Голямата атракция - експозиция на всички артефакти, открити на Ада тепе, ще бъде показана следващия четвъртък
Строим хижа, басейн и крайбрежна улица за разходки край река Крумовица, казва управникът на родопския град
Навръх Лазаровден в Крумовград ще се извие голямо хоро на площада. Фолклорният празник е под патронажа на кмета на община Крумовград Себихан Мехмед."...
Кметът на община Крумовград Себихан Мехмед получи специално отличие в конкурса "Пожарникар на годината" за принос в развитието на пожарното дело, в чи...
Кметът на Крумовград Себихан Мехмед бе удостоена с приза за най-добър социален партньор на 2015 година от Съюза на българските учители при КНСБ. Нагр...