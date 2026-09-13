36 новородени получиха ваучери от Община Казанлък
Ваучерите са предназначени за закупуване на памперси и бебешка храна
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Ваучерите са предназначени за закупуване на памперси и бебешка храна
Една от най-хубавите инициативи на кмета Галина Стоянова и община Казанлък
Памперсите, перилните и почистващите препарати, както и сапуните са поскъпнали с до 30% в рамките на една година
Предложението направи доц. Петър Чобанов
Те могат да намалят риска от заразяване с коронавирус
Недоволните от управлението хвърляха памперси с надпис "Оставка"
Детските храни и пелените да се облагат с 5% ДДС. С такава данъчна ставка да са и помощните средства за хора с увреждания, както и услугите за домашни...
С цената на памперсите не се решава демографският проблем в България. И той, като цяло не трябва да бъде политически въпрос. Това заяви в ефира на Но...
Всеки трети българин е бил жертва на уртикария Ако имате бебе, не чистете с белина и си вземете куче, съветват дерматолозист 30 на сто от българите...
Перник. Кисело зеле и памперси запушват канализацията в Перник. Ежедневно работници на ВиК дружеството обслужват по около 10 адреса за запушени канали...