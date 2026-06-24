Кметът на община Казанлък предлага увеличение на ваучерите за новородени деца

Ваучерите, които Община Казанлък предоставя за закупуване на памперси и бебешка храна за новородени деца, да бъдат увеличени. Това предвиждат промени в Наредбата за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи, публикувани днес за обществено обсъждане.



Предложението на кмета Галина Стоянова е размерът на средствата да достигне 300 евро, като идеята е да бъдат подпомогнати семействата заради нарастващите разходи за отглеждане на деца. Помощта се отпуска от 2020 г. по инициатива на кмета Галина Стоянова. През миналата година от нея се възползваха 230 родители на новородени, а до средата на тази техният брой е над 80.



В изменената наредба се предвижда още да бъде увеличена общинската подкрепа за диагностика, рехабилитация и лечение на деца с редки, онкологични, онкохематологични и тежкопротичащи хронични заболявания. Тя вече ще е 2600 евро за пациент. Ще нарасне и помощта за учители, здравни и социални работни и други служители от публичния сектор за частично покриване на операции, медикаментозно лечение или други извънредни ситуации.



На 9 юли 2026 г. от 17 ч. в Ритуалната зала на Общината ще се проведе публично обществено обсъждане по текстовете на наредбата. Дотогава предложения и становища могат да се подават в Центъра за административно обслужване, както и на адрес: [email protected].





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