Регионални

33 новородени получиха ваучери от Община Казанлък

Шестнадесет момичета и седемнадесет момчета бяха посрещнати днес в сградата на общината

33 новородени получиха ваучери от Община Казанлък
22 окт 25 | 12:22
21
Никол Симова

Днес 33 семейства бяха подпомогнати с ваучери за храна и памперси на своите новородени.

Шестнадесет момичета и седемнадесет момчета бяха посрещнати днес в сградата на общината от зам. кмета Сребра Касева.

Г-жа Касева се обърна към всички с молба да се видят отново по същия повод и изброи всички социални услуги в помощ и подкрепа на родителите.

Тя подчерта, че приоритет за кмета на община Казанлък Галина Стоянова винаги са били децата и осигурявайки безупречни условия за отглеждането им е водещо в нейното управление.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Никол Симова
Още от Регионални
Коментирай