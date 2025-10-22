33 новородени получиха ваучери от Община Казанлък

Днес 33 семейства бяха подпомогнати с ваучери за храна и памперси на своите новородени.

Шестнадесет момичета и седемнадесет момчета бяха посрещнати днес в сградата на общината от зам. кмета Сребра Касева.

Г-жа Касева се обърна към всички с молба да се видят отново по същия повод и изброи всички социални услуги в помощ и подкрепа на родителите.

Тя подчерта, че приоритет за кмета на община Казанлък Галина Стоянова винаги са били децата и осигурявайки безупречни условия за отглеждането им е водещо в нейното управление.

