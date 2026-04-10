Диана Димитрова призна за "Хелс китчън"

Снощи отборът на Златните загуби втори пореден участник след като Диана Димитрова напусна най-горещото кулинарно риалити. Пред камерата на „На кафе“ тя сподели какво успяла да научи в Кухнята на Ада и разкри какви са професионалните ѝ планове за близкото бъдеще.

„Първоначално, когато видях 9-степенното меню, си казах: „Това е невъзможно!“. Имаше такива съставки и термини, които не бях чувала, камо ли да си представя, че мога да ги приготвя професионално. Но не съжалявам за това предизвикателство. Когато ме поканиха за участие в предаването, мислех да откажа, защото нямам самочувствието на готвач. Да, мога да правя пет-шест неща. Последно направих и крем карамел без шупли. Но нямам самочувствието, че мога да готвя. В кухня няма да вляза скоро. Не искам да виждам печка известно време“, споделя актрисата и допълва, че в предаването е открила, че притежава биволско търпение.

„Това е много нехарактерно за зодия Овен, но с житейския опит човек уляга и преценява кога трябва да говори и кога е по-добре да замълчи. Преди Художествената академия имах доста буен нрав. Но човек се променя. Това е красивото на нашето съществуване – че имаме възможност да си научим уроците, да надграждаме. И да се променяме. Ако е в градивна посока, е добре. За някои хора това е мисия невъзможна“, признава Диана Димитрова и допълва, че е била себе си в предаването.

„Радвам се, че зрителите имаха възможността да ме видят такава, каквато съм. Защото в риалити форматите хората показват истинските си лица. Хората виждат много малка част от това, което се излъчва и в някои ситуации е по-добре. Определям участието си в Hell’s Kitchen като положително. Срещнах приятели във формата – като Нора и Теодор. Тръгнах си с нови знания и приятелства.“

Диана разказва, че благодарение на шеф Ангелов се е научила да прави ризото. Надградила е познанията си в кухнята, а понастоящем се е фокусирала върху рисуването.

За експериментите, които обича да прави с визията си, какво си казва сутрин, когато се погледне в огледалото и повече за любовта ѝ към животните, гледайте във видеото.

