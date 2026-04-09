Скандалът ескалира! Шеф Ангелов отстрани Диана Димитрова

Отборът на Златните загуби втори пореден участник, след като тази вечер Диана Димитрова приключи своето участие в Hell’s Kitchen. Раздираният от разделения и скандали колектив не се справи с напрежението на тежката вечерна резервация, а актрисата беше посочена като един от главните виновници за слабото представяне. Това принуди шеф Виктор Ангелов да отнеме куртката и шанса ѝ да се бори за победата.

Вечерната резервация се превърна в поредната причина споровете между Рая и Диана от Златните да бъдат възобновени. Това не позволи на отбора да се концентрира и да издаде своите поръчки, което принуди шеф Ангелов да ги накара да спрат работа и да се оттеглят.

Скандалът между двете актриси, в който е замесена и майката на Рая - Красимира Демирева, тлее от няколко епизода, но този път преля. След провала на златния отбор в предизвикателството със шницели, Рая избухна срещу Диана, обвинявайки я, че не поема отговорност за изгорялото си ястие и отказва да се номинира.

В същото време Рая и майка ѝ сами решиха да се номинират, което допълнително изостри ситуацията.

Диана обаче отвърна, че усеща коалиция срещу себе си в отбора и не смята, че е редно да поеме вината сама. Напрежението достигна връхна точка, когато Рая я нарече "пръдла", а Диана обяви, че ще я съди заради обидите и твърденията, че е психично болна - тема, която тя повдигна и извън ефир.

Шеф Ангелов реагира незабавно и призова двете да решават подобни спорове извън кухнята.

Скандалът се пренесе и по време на резервацията, където напрежението между двете допринесе за провала на златните срещу платинените. Диана все пак реши да се самономинира, заявявайки: "Не всичко е на всяка цена в този живот."

След това шеф Ангелов съобщи окончателното си решение - да отстрани талантливата Диана от надпреварата.

