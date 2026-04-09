Павел признава за Венци Венц

Тази събота (11 април) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува хип-хоп певецът Павел Николов. Павката ще разкаже как от братя по съдба и хора със сходна визия за музиката и нещата от живота днес с Венци Венц са станали „добри отдалечени познати“.

Певецът ще представи албум в неочакван за него стил – истински метъл. Предстои да разберем как още като ученик е изкарал първите си пари от музика. Павел ще разкаже и за тежкия си период като тийнейджър, както и за изцелението, което му е помогнало да намери нов път в живота.

В продължение на три години той е бил в лоша среда, имал е сблъсък с наркотиците, преживял е насилие и заплахи за най-близките си хора… Павел ще разкрие и как се е родила любовта им с Кристина, подробности около предложението за брак и какви общи мечти имат двамата.

