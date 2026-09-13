Павел признава за Венци Венц
Певецът ще представи и албум в неочакван за него стил
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Певецът ще представи и албум в неочакван за него стил
Новият тандем с Ралица Паскалева в „Игри на волята“ ще му осигури съвсем различни емоции от музикалните
Музикантът официално бе обявен за водещ на формата
Чества се още от времето на Цар Константин Велики
Развръзката с Димо Алексиев е факт
Павел с първи думи за участието си в "Игри на волята"
Зрителите вече го одобриха
Църквата отбелязва деня на Св. свещеномъченик Елевтерий и Преподобни Павел Латрийски
Еретици ариани го нападнали и удушили в храма по време на богослужение
Влюбените качиха снимки в социалните мрежи
Разбирам, че името ми продава и от години храня много журналисти, но всичко трябва да има мярка, заяви тя
"Май ще има радост?! Ако е така, честито!", заваляха коментари
В какви отношения са музикантите към днешна дата
Музикантът посочи причините
В разгара на силите си е
Имен ден имат: Камен, Камена, Павел, Патриция, Петрана, Петър, Преслава и др.
Имен ден празнуват Петър, Павел, Павла, Петрана, Полина, Павлина, Петя и Камен
Кристина Нгуен и Мелани са жените до успешните хип-хоп юнаци
Спира кампанията за 6-годишното дете от Варна, болестта е нелечима Спира набирането на средства за лечението на болния Павел Гуцало от Варна. Болестт...