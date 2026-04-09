Рая Пеева разтърси "Хелс китчън"! Най-голямото щастие

Актрисата Рая Пеева съобщи, че е бременна. В излъчения на Велики четвъртък епизод от предаването Hell’s Kitchen жената до Явор Бахаров обясни, че е емоциите ѝ напоследък се дължат на факта, че е очаква дете от него.

Тя визира напрежението от преди няколко епизода между нея и съотборничката ѝ - актрисата Диана Димитрова.

Пеева отказа да се включи в една от битките, като помоли точката да отиде служебно при другия отбор. На въпроса на шеф Виктор Ангелов какво налага това, тя каза: „Бременна съм. Затова ми става лошо от миризми и затова така бързо се изнервям“.

