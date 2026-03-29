Чутовен скандал в "Хелс китчън"! Диана Димитрова плаши със съд

Сериозен скандал избухна в "Хелс Китчън", след като напрежението между Рая Пеева и Диана Димитрова ескалира тази седмица. По време на епизода Рая отправи остри и обидни реплики към своята колежка, което предизвика бурна реакция сред зрителите и в социалните мрежи.

Ситуацията бързо се премести и извън телевизионния екран, след като Диана Димитрова публикува емоционален и дълъг пост.

„Време е и аз да кажа нещо. Трети ден майка ми е разстроена…“, започва тя, като признава, че е получила огромна подкрепа.

Актрисата разкрива, че двете с Рая Пеева имат бегло познанство още от времето в НАТФИЗ, където за кратко са били в един клас. По думите ѝ контактът им след това е бил почти несъществуващ.

Диана подчертава, че е запазила мълчание в ефир от уважение към формата и зрителите, но не приема случилото се. Тя остро реагира на квалификации като „пръдла“, „жертва“ и внушения за психичното ѝ състояние, определяйки ги като недопустими.

Най-силният момент в позицията ѝ идва с категоричното намерение да потърси правата си: "Ще го направя“, заявява тя, след като самата Рая Пеева в ефир е казала: „е сега може да ме съдиш вече“.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и отново постави въпроса за границите на допустимото поведение в риалити форматите.

