Диана Димитрова с неочаквано решение след скандала в "Хелс китчън"

Неочакван обрат след скандала в "Хелс китчън".

"Да наричаш някого „жертва" не те прави достоен. Това е лично мое мнение. Ситуациите, които се случиха в ефир и станаха публично достояние, бяха трудни за мен. Начинът, по който ги преживях, ме накара да се почувствам обидена и поставена в напрежение.

Аз съм човек със силен характер, но и чувствителен. И съм човек, който държи на правата си. Избрах да се оттегля с достойнство и да насоча енергията си към неща, които имат смисъл за мен. Вярвам, че никой не трябва да остава в среда, която според неговото усещане не носи уважение.

Пожелавам успех на всички, а на себе си - да остана вярна на себе си, независимо от обстоятелствата".

Това написа в профила си актрисата Диана Димитрова, която се отказа да съди бременната си колежка и състудентка Рая Пеева, която в момента е бременна.

В "Хелс Китчън" Рая наричаше Диана "жертва", "пръдла" и намекваше, че има психични проблеми. Диана Димитрова обаче реши, че няма да се занимава с глупости и оттегли решението си да съди Рая и майка й Крисимира Демирева. Малко преди това и Нора Недкова, друга участничка в шоуто, сподели, че ще бъде свидетел по това дело и ще защити Диана от Рая и майка й. За добро или зло, не се наложи това да се случи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com