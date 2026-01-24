"Тук беше тясно за него"! Стотици изпратиха Калин Терзийски (СНИМКИ)

В Ритуалната зала на Централните софийски гробища стотици близки, приятели и почитатели си взеха последно сбогом с писателя, публицист, сценарист и художник Калин Терзийски.

СНИМКИ: БТА

Той си отиде внезапно в четвъртък само на 55 години, дни преди да навърши 56.

Тъжната вест съобщи в петък брат му Светослав Терзийски. "Приятели, вчера, на 22.01 в 20 ч. почина моят брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа той в профила си в социалната мрежа.

"Моят човек тръгна", лаконично кратка бе в скръбта си Ивана - майката на детето му и жената, при която бохемът винаги се завръщаше.

На поклонението пред един от най-болезнено честните български писатели и публични личности присъстваха депутатът Любен Дилов, журналистът Ники Кънчев, писателят и дългогодишен приятел на Терзийски Тома Марков и още много представители на културата, изкуството и обществения живот, както и почитатели на творчеството му.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. Завършил е Националната природоматематическа гимназия (НПМГ) в София. По това време пише първите си стихотворения в сюрреалистичен стил "Стихове на тъмно".

След отбиване на двугодишна военна служба в Гранични войски, през 1990 г. записва медицина във Висшия медицински институт - София, където завършва през 1996 г., след което специализира психиатрия до 2000 г. По това време работи и като дърводелец, анкетьор, санитар и медицинска сестра.

В първите четири години след завършването си работи като психиатър във втората по големина психиатрия в България - Държавна психиатрична болница "Свети Иван Рилски" в кв. "Курило" на Нови Искър. Успоредно с това започва да пише за вестници и за списания.

През 2000 г. Калин Терзийски напуска работата си на лекар и се отдава изцяло на писането.

Номиниран е четири пъти за наградата "Хеликон" за сборниците си с разкази "Има ли кой да ви обича" (2009) и "Любовта на 35-годишната жена" (2010), и за романите "Алкохол" (2010) и "Лудост" (2011).

През 2011 г. писателят е отличен с престижната Европейска награда за литература за сборника си "Има ли кой да ви обича", което му осигурява международно признание и преводи на произведенията му в други страни.

"Модерният човек "плюска и пиянства", за да компенсира дефицита на щастие и свободно време. Стресът и забързаният начин на живот е причината за зловещата тройка на Новото време метаболитен синдром - диабет, хипертония и затлъстяване. Когато хората на изкуството се обявяват против войната, това е голяма политика. Тогава можеш да получиш хипертонична криза и да умреш за кауза", каза писателят през 2022 г. в интервю за "Матине" на Dir.bg.

