Отиде си Калин Терзийски

На 55 години си отиде писателят Калин Терзийски. Тъжната новина съобщи брат му.

"Приятели, вчера, на 22.1 в 20 ч., почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят.Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа Светослав Терзийски в своя профил във Фейсбук.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. Завършил е Националната природоматематическа гимназия (НПМГ). Завършва Медицинския университет в София, специалност психиатрия. Работи за няколко години като психиатър в болница „Св. Иван Рилски“ в Нови Искър. В началото на 2000 г. прекратява медицинската си кариера и се отдава изцяло на писането. Работи като сценарист в телевизии и радиа.

През март 2010 г. учредява, заедно с група водещи сценаристи, Сдружение на българските телевизионни сценаристи (СБТС). Учредител е и на Асоциация на писателите в България. Издал е няколко сборника с разкази и три стихосбирки, участва в няколко общи проекта на литературния клуб „Литература*Диктатура“, чиито продукти са три книги.

Носител е на няколко награди. Пише поезия, проза, разкази, романи и сценарии.

Според литературни критици, стилът на Терзийски е личен и автобиографичен, със силен акцент върху вътрешния свят на героите и социалните парадокси. Писателят често използва литературата като инструмент за изследване на човешките слабости и екзистенциални въпроси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com