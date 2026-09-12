Елен Колева призна за Калин Терзийски
Актрисата и писателят имаха връзка преди години
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Актрисата и писателят имаха връзка преди години
Какво става с актрисата
Актрисата се изповяда
Актрисата най-после е щастлива
Ето кой е той
Без тях днес нямаше да съм толкова силна, казва известната актриса
Беше известен мъж, призна актрисата пред Мон Дьо
Деси Бакърджиева и Елен Колева показаха сексапил на бюти парти
Актрисата е решила временно да слезе от сцената
Актрисата от „Шивачки“ захлебва с космоенергетика
Актрисата пуска загадъчни снимки край морския бряг
Елен Колева напусна снощи "Фермата" с голяма тъга и разочарование. Тя бе победена от Ева Димитрова с 10 на нула в първия женски дуел в реалитито по bT...
Елен Колева се показа майстор в доенето на крава и издейства комфорт за звездите Шест известни личности и 13 непознати, но много надъхани участници,...
Елен Колева играе служителка в бюрото по труда в "Застреляй идиотите"
"Живея с Елен, Елен Колева! Тя е прекрасна! Това е!", написа Калин Терзийски във Фейсбук. От месеци върви клюката за интимните отношения между психиат...
Елен развива таланта си на пианото
Актрисата търси път към сърцето на Александър Найденов Раздялата на Елен Колева с бизнесмена Александър Найденов трудно понесе на актрисата. И тя реш...
Елен Колева се почувства като Мадона, макар и за половин час. Младата и красива актриса, която преди време беше в устата на медиите заради връзката си...
Загадъчен бизнесмен от Русия ухажваше Елен Колева на тематично парти в столичния клуб "Бедрум". Актрисата, която си търси театър и най-вероятно кавал...