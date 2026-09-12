Всичко за Елен Колева

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Елен напусна "Фермата"

Елен напусна "Фермата"

Елен Колева напусна снощи "Фермата" с голяма тъга и разочарование. Тя бе победена от Ева Димитрова с 10 на нула в първия женски дуел в реалитито по bT...

03 октомври | 12:16
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"Фермата" започна с дуел

"Фермата" започна с дуел

Елен Колева се показа майстор в доенето на крава и издейства комфорт за звездите Шест известни личности и 13 непознати, но много надъхани участници,...

12 септември | 6:25
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Елен върти флирт по руски

Елен върти флирт по руски

Загадъчен бизнесмен от Русия ухажваше Елен Колева на тематично парти в столичния клуб "Бедрум". Актрисата, която си търси театър и най-вероятно кавал...

01 декември | 23:50
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