След настояването на Пеевски: Гуцанов се задейства за добавките за пенсионери

Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки към пенсиите. Изпратих писмо до Националния осигурителен институт, с което искам всички възможни разчети за това какви средства са необходими за осигуряване на коледни надбавки.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в Народното събрание.

„Когато ги видим, ще преценим с колегите от правителството и управлението какво може да се направи. Знаете, че в най-тежката ситуация, дори през пролетта, имаше великденски надбавки, така че се надявам и тук да намерим решение“, допълни министърът

Министър Гуцанов коментира и предложението на председателя на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски за коледни добавки.

„Приветствам всяко предложение в тази насока. Ние сме длъжници на най-уязвимите групи, каквито са пенсионерите. Нека видим всички разчети и ще видим какво можем да направим. Това е начин хората да усетят, че държавата - в лицето на Народното събрание и правителството, мислят за тази уязвима група - пенсионерите”.

Борислав Гуцанов коментира и идеята за законодателни промени, които да регламентират допълнителна помощ за Коледа и Великден за най-уязвимите.



„Има сериозна логика в предложението на председателя на Комисията по труда и социалната политика г-жа Деница Сачева законово да се определи социална подкрепа за най-нуждаещите се за Коледа и Великден”, заяви Гуцанов. Той допълни, че самият процес на определяне кой ще може да се възползва от тези помощи и какви ще бъдат критериите представлява сериозен обем от работа и не може да стане факт за тази година.

