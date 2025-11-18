Политика

Пеевски настоя за коледни добавки на пенсионерите

То е до финансовия министър Теменужка Петкова

18 ное 25 | 12:09
2100
Стандарт Новини

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО с писмо до финансовия министър настоя за коледни добавки за българските пенсионери. ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО дарява декемврийските си заплати.

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв (със 10 лева повече, спрямо 2024-та година).

Депутатите от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще дарят 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери.

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Дони
преди 2 дни

Познавам няколко човека,които не са работили държавна работа сееха бостани , от които изкарваха по 160000 и отгоре, но не ги декларираха и не плащаха върху тях каквито и да било такси.Същите тези хора сега са се "уредили",както казват те, да получават пенсии...Една от тях ми сподели,че е платила на "джоб" 3000лв,за да се "уреди" с пенсия,която е по-голяма от пенсиите на някои нормално пенсионирали се хора.Такива "уредили" се с пенсия хора не са единични случаи. Питам се защо държавните институции не спрат изплащането на такива пенсии?!

