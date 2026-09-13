Проф. Атанас Тасев: Не искахме "Син поток" и той ни заобиколи

Решение на кабинета за замразяване на "Южен поток" заради форсмажор ще ни спаси от претенции Проф. Атанас Тасев ,енергиен експерт С изявлението си с...