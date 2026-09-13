Путин с изненадващо решение за газа за Европа
Предупреди Турция за опасност, свързана с Турски поток
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Предупреди Турция за опасност, свързана с Турски поток
Да не повтаряме с "Южен поток" грешките от миналото
Решение на кабинета за замразяване на "Южен поток" заради форсмажор ще ни спаси от претенции Проф. Атанас Тасев ,енергиен експерт С изявлението си с...