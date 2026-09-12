Street View се завръща - България под обектива до октомври
Google обновява изображенията в Maps, за да отрази новата инфраструктура и бизнес среда
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Google обновява изображенията в Maps, за да отрази новата инфраструктура и бизнес среда
Визуалната услуга Google Street View навършва 15 години
Автомобили на Google Street View ще посетят редица градове и ще преминат по множество пътни участъци
Google Street View вече разполага със снимки на Мусала и Рилските езера. Очите на платформата стигнаха до най-високите части на нашите планини, за да...