Разкол във Ватикана!
Нелегални католици планират да издигнат нови епископи без одобрението на Рим
Следете всички новини, анализи и коментари за Епископи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нелегални католици планират да издигнат нови епископи без одобрението на Рим
На своето редовно заседание днес Светия Синод разгледа внесеното писмо от Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий, наместник на ов...
Светият синод ще трябва да избира между двама влиятелни духовници - епископ Арсений и епископ Герасим
Той беше един верен служител на Светата църква и Светото православие, каза епископ Сионий
Изборът на нов Сливенски митрополит е заради кончината на Негово високопреосвещенство Йоаникий
Папата праща тях и епископите при простосмъртните
Техните коментари са в противоречие с позицията, възприета от архиепископ Йеронимос
Йорк. Църквата на Англия гласува да се даде възможност на жените свещеници да бъдат ръкополагани като епископи, преобръщайки вековни традиции в една ц...
Плевнелиев му се поклони, Николай, Григорий и Игнатий не дойдоха