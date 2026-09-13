Нов живот стартира по най-известния столичен булевард
Гражданите приветстват пространството без автомобили, но живеещи в центъра предупреждават за неудобства
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Гражданите приветстват пространството без автомобили, но живеещи в центъра предупреждават за неудобства
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Легендарен кмет тегли златен заем, за да ги купи, всеки ден следи как се слагат
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