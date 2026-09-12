Отиде си най-великият алпинист. Една българка потъна в скръб
Лавина погуби Нирмал Пурджа
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Лавина погуби Нирмал Пурджа
Северният склон на Айгер е известен сред алпинистите
Над почти цялата страна облачността ще се задържи разкъсана
Спасителните служби предупредиха за висок риск от падане на лавини
Трагичният инцидент е станал на улеите под връх Тодорка
Не сме фантоми! Тук сме! Истински сме, масово пишат във Фейсбук структурите на партията
Мъжът е бил ски инструктор, планински катерач и запален любител на екстремните спортове
25-ма планински спасители и 4 кучета участваха в издирването му
Ето какво се е случило
По-рано днес стана ясно, че лавина е паднала и затрупала трима гръцки сноубордисти и един скиор
Според данни на ПСС някои от тях са успели да се извадят
Тези места да се избягват
В близките дни се очаква обстановката бавно да се стабилизира
В момента той е в безопасност
Затрупа коли в курорт
Азиатска диващина, обяви проф. Евгений Дайнов
Мъжът се придвижвал със ски
Той трябва да върне заплатите си, командировъчните и всички средства, които е получил от икономическото ведомство
Комисия влиза и в Държавната консолидационна компания
Жюли Помагалски е загинала при спускане в Алпите