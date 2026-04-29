Дипломатически позор! Ето в кои държави нямаме посланици

България е изправена пред сериозен дипломатически вакуум в критичен за глобалната сигурност момент. В повече от 10 ключови държави, сред които САЩ и Украйна, страната ни няма официално назначени посланици, а се представлява от временно управляващи. Това става ясно от официална справка на Министерството на външните работи (МВнР), публикувана в Платформата за достъп до обществена информация.

География на дефицита: От Вашингтон до Пхенян

Липсата на титуляри на най-високо дипломатическо ниво не се ограничава само до стратегическите ни партньори във Вашингтон и Киев. Списъкът на "обезглавените" мисии включва още регионални и глобални сили като Иран (Техеран), Беларус (Минск), Мексико, Узбекистан и Ирак. Посланици няма и в Африка и Азия в държави като Нигерия (Абуджа), Етиопия (Адис Абеба), Монголия (Улан Батор) и Северна Корея (Пхенян), както и в конфликтната зона Сирия (Дамаск).

Временното управление на тези посолства означава по-нисък дипломатически ранг, което често ограничава възможностите за достъп до най-високите етажи на властта в приемащите страни и отслабва тежестта на българската позиция.

Институционален шах: Радев срещу Желязков

Ситуацията е резултат от продължаващото напрежение между "Дондуков" 1 и "Дондуков" 2. Според Конституцията президентът назначава посланиците по предложение на Министерския съвет, но процесът буксува в съгласувателната фаза.

В средата на 2025 г. спорът избухна публично. Тогава президентът Румен Радев, който е настоящ лидер на „водещата политическа партия "Прогресивна България" предупреди, че практиката с временно управляващи застрашително се превръща в "норма". От своя страна премиерът Росен Желязков контрира, че списъците с кандидатите отдавна са изпратени в президентството и чакат подпис. Въпреки че впоследствие бяха назначени посланици в Белгия, Италия, Финландия и Португалия, най-горещите точки на световната карта останаха "на изчакване".

Рисковете пред София

Експерти предупреждават, че липсата на пълноценен посланик в САЩ по време на мандата на Доналд Тръмп и в Украйна на фона на продължаващата война, поставя България в изолация от преките канали за влияние. Докато министърът на външните работи е длъжен по закон да внася предложенията за нови титуляри, политическото разминаване между правителството и държавния глава оставя българския национален интерес в режим на "пауза".

