Цанко Арабаджиев: Експертиза и професионализъм трябва да определят управлението в ББР
Изпълнителният директор представи възможностите за финансиране на малките и средни предприятия, стартиращите и иновативни компании
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Изпълнителният директор представи възможностите за финансиране на малките и средни предприятия, стартиращите и иновативни компании
Платформата има за цел да улесни достъпа на МСП до устойчиво финансиране и да подпомогне зеления преход
Това е една от най-големите гаранционни транзакции по механизма InvestEU
ESG дава възможност за разработване на нови продукти и услуги
В изпълнение на проекта, през 2021 г. беше реализирана схема за подпомагане от НАП
Това е безвъзмездна помощ, грантови средства по Плана за възстановяване и устойчивост
В асоциацията членуват 61 институции и организации от 30 държави
Събитието „Силата на дигиталния маркетинг срещу кризата“ ще се проведе на 9 юли
Заедно с още неусвоените 546 млн. България ще разполага със сумата от 1,358 милиарда евро
БАН и ИАНМСП обединяват сили за първото по рода си събитие, което ще покаже разработките на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес
Това е втората процедура за подобряване на производствения капацитет в МСП
Проекти за близо 26 млн. евро се изпълняват към днешна дата между двете държави
За последните 10 години чрез ОП "Конкурентоспособност" и ОП "Иновации и конкурентоспособност" са инвестирани над 1 млрд. евро в подкрепа на малките и...
Над 6 хил. малки и средни предприятия, и физически лица от България към момента продават продукти през глобалната платформа...
Малките и средните предприятия от Северозападна България ще бъдат финансирани с предимство по новата европрограма "Иновации и конкурентоспособност", к...
София. Подобряване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия е сред основните приоритети на евродепутата Надежа Нейнски. Като презид...