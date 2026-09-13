НСО с първи думи за скандала с кортежа в насрещното
Започва се проверка по случая
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Започва се проверка по случая
Шофьорите бесни
Кадрите бяха публикувани вчера в социалните мрежи
Жената решила да изпита вярата си, като преминала в насрещното платно и се ударила челно в идващия срещу нея автомобил
Обрала го е, това е магистрална банда, смятат близките му