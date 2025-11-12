Евакуираха столичен мол. Причината

Посетителите на търговския център на бул. "България" в София е трябвало спешно да напуснат сградата, съобщи bTV.

"Внимание, дами и господа, в момента имаме спешен проблем. И като предпазна мярка ви молим незабавно да напуснете сградата. Молим ви да използвате означените пътища и стълбища за евакуация ", обявиха по високоговорителите в мола.

"Молим ви да не използвате асансьорите, ескалаторите и автомобилите си", беше съобщено още, докато звучаха алармени сигнали за тревога.

По-късно от охраната заявиха, че сигналът е бил "учебна тревога". А посетителите на търговския център можеха да се върнат обратно.

