Откриха над 700 антични монети. Променят историята

761 старинни монети откриха служители на криминалната полиция в Бургас в дома на 77-годишен мъж от Поморие. До акцията се стигнало след получен сигнал, а на адреса са открити незаконно притежавани антични монети с различна форма и размери от античния и средновековния период. Те са толкова много, че ако бъдат изучени биха могли да променят историята на региона, смятат експерти. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

„Предстои назначаването на комплексна археологическа експертиза, която ще даде отговор на въпроса от кои епохи са монетите. Мъжът е проявявал интерес към историята от 50 години насам и е търсел и купувал такива находки. Пазарната стойност е различна от историческата. Имаме още два подобни случая в района за последните дни”, обясни в ефира на Нова тв Димитър Михов от „Криминална полиция” към ОД на МВР – Бургас.

