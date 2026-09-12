Шокиращи разкрития за полицая, задържан за детско порно
Униформеният окончателно остава зад решетките
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Униформеният окончателно остава зад решетките
Прокуратурата в Ирландия твърди, че е от ромски произход
152 файла с детско порно съхранявал собственикът на телефона в облака
Педофил в нета арестуваха антимафиотите. Чужденецът разпространявал материали с детска сексуална експлоатация. Преди 5 години той се преместил да живе...
София. ДАНС задържа мъж за сексуалната експлоатация с деца в интернет, съобщиха от спецагенцията. Акцията е проведена на 29 октомври в София, под ръко...
Обичал да се представя като втори братовчед на Симеон Сакскобургготски Педофил, обикновен измамник или просто ексцентрик е задържаният в Кюстендил 45...