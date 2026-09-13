Внимание, софиянци! Студен душ за 8 дни в големи квартали
Ще има топла вода от 11 август
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Ще има топла вода от 11 август
Днес в цялата страна се отслужват молебени за здравето на главата на Българската православна църква
Следите са по прозорците на междуетажните пространства
На Богоявление се възвестява тайната на Светата Троица
Инициативата е на група млади банскалии, част от които живеят в столицата
Банско празнува 180-годишнина на църквата „Света Троица" Честванията за 180-годишнината на църквата „Света Троица" в Банско и 155 години от вдиганет...
Жена е паднала или скочила от 12 етаж в столичния квартал "Света Троица", съобщиха от СДВР. Сигналът е получен около 9 часа тази сутрин от съседи. Жен...
Добрич. Варненски и Великопреславски митрополит Йоан отслужи света литургия в съслужие със свещеници от Добричка духовна околия в храм "Света Троица"...
Дядо Николай ще го освети на 21 септември, готвят му владишки трон Близо един век пловдивското село Стряма чака нов православен храм. Точно преди 86...
Фреската отпреди 130 г. е единствена за православната иконопис
София. Полицай се самоуби в София. Човекът е сложил край на живота си в дома си в столичния квартал "Света Троица" тази нощ. Мъжът е бил на 28 години,...