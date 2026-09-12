Близките на загиналата Даяна на протест: "Погребахме я с булчинската рокля"
Настояват институциите да изяснят всичко докрай
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Настояват институциите да изяснят всичко докрай
За сметка на това друга ергенка, участничка в шоуто, превари Евгени и Валерия и ще става булка
Тя изработи златна пелерина за покойния вече папа Йоан Павел Втори
Паричният еквивалент на приза е 10 хиляди долара
Мери-Кейт Олсън иска да създаде сама булчинската си рокля. Отскоро хубавицата се изявява като моден дизайнер заедно с близначката си Ашли. Мери-Кейт з...