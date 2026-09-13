Държавата готви 800 км нови магистрали. Планът
Държавата ще подготви проектите, а частни инвеститори ще изграждат и поддържат трасетата в следващите 30 години
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Държавата ще подготви проектите, а частни инвеститори ще изграждат и поддържат трасетата в следващите 30 години
В момента екипите работят на пълни обороти
Кабинетът с 20 допълнителни мерки за повишаване на инвестициите По-бързо ще се отчуждават земи при изграждане на нови пътища и при ремонт на съществу...
Пазарджик. Стартираме тръжни процедури за строителство на 72 км нови магистрали. Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, съо...
Нови пътища ще строи Никарагуа, за да се бори с бедността, пише испанското издание "El País". 75% от пътната мрежа в страната е в лошо състояние, соча...