Взривове в склад за боеприпаси край Трявна
Районът е отцепен заради опасност от нови детонации, а пожарът се наблюдава с дрон
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Районът е отцепен заради опасност от нови детонации, а пожарът се наблюдава с дрон
"Арсенал" откри офис в Стара Загора
Велико Търново. Инспекция по труда влиза във военният завод "Аркус" - Лясковец за да направи пълна проверка защо са забавени заплатите за месец юни. И...
Казанлък. Няколкостотин работници търси казанлъшката оръжейница "Арсенал". Причината са сключени дългосрочни договори за производство и износ на оръже...