Тестват безплатно за хепатит С в Св. Иван Рилски
До края на август всеки работен ден между 8 до 14 ч. ще се извършват безплатни тестове
Следете всички новини, анализи и коментари за Хепатит С. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
До края на август всеки работен ден между 8 до 14 ч. ще се извършват безплатни тестове
Между 30% и 65% от заразяването с вируса става по кръвен път и уврежда черния дроб
Бежанската вълна също допринася за инфекциите Около 110 хиляди са българите с хепатит С у нас. Числото обаче е предполагаемо, тъй като няма националн...
Над 170 милиона по света са заразени с вируса Само 42% от българите с хепатит С са знаели какво е това заболяване, преди да се сблъскат с диагнозата....
Безинтерферонови терапии, прилагани за лечение на хепатит С, ще бъдат достъпни за българските пациенти от 2016 г., съобщиха от Национална пациентска о...
За десетилетие новата терапия би спестила 1 млрд. лв., изчислява проф. Искрен Коцев Около 150 болни от цялата страна чакат нов живот с новата революц...
Половината от мениджърите и специалистите във фирмите у нас не знаят дали са здрави, или имат хепатит С. Това показват данните от анкета на Българскат...
София. 90% от българите не знаят каква болест е хепатит С, сочат данните от проведено през миналия месец национално представително изследване за забол...